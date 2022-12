Stadtreinigung macht sich für Aufräumen an Neujahr startklar Die Berliner Stadtreinigung bereitet sich auf das Aufräumen des Silvestermülls vor. An Neujahr sollen ab 2.00 Uhr morgens 500 Beschäftigte und 180 Reinigungs... dpa

ARCHIV - Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung säubern eine Straße von Silvestermüll. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berliner Stadtreinigung bereitet sich auf das Aufräumen des Silvestermülls vor. An Neujahr sollen ab 2.00 Uhr morgens 500 Beschäftigte und 180 Reinigungsfahrzeuge eingesetzt werden, teilte die Stadtreinigung am Freitag mit. Das sind ungefähr so viele, wie an Neujahrstagen vor der Corona-Pandemie im Einsatz waren. In den vergangenen beiden Jahren gab es wegen coronabedingten Böllerverboten deutlich weniger Müll und dadurch auch deutlich weniger Einsatzkräfte.