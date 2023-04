Starker Auftakt für „Herzkino“-Chirurgen Patrick Kalupa „Dr. Nice“ aus der neuen „Herzkino“-Reihe im ZDF lockt zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Ganz oben im Quoten-Ranking liegt allerdings ein Dauerbrenner. dpa

Berlin -Schauspieler Patrick Kalupa hat mit seiner neuen „Herzkino“-Reihe im ZDF einen guten Start hingelegt. 5,28 Millionen (17,4 Prozent) schalteten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Zweiten „Dr. Nice“ ein. In dem Format spielt Kalupa an der Seite von Josefine Preuß einen Top-Chirurgen, der mit einem Handicap zu kämpfen hat.