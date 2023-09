Brand in Mariendorfer Hallenbad: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Im Ankogelbad in Berlin-Mariendorf ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, sei diese um 14.09 Uhr wegen eines Brands im Technikraum, der sich im Untergeschoss befinde, zum Hallenbad alarmiert worden. Demnach waren 40 Einsatzkräfte vor Ort und leiteten schnell die Löschmaßnahmen ein. 16 Personen mussten den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand.

Um 15.45 Uhr wurde der Brand gelöscht. Die Feuerwehr stellte den Strom für den Technikraum des Ankogelbads ab. Wenig später wurde die Stelle belüftet. Alle Besucher und Mitarbeiter mussten wegen der ausgelösten Brandmeldeanlage das Gelände verlassen. Ob das Hallenbad geschlossen bleibt, konnte der Sprecher auf Anfrage nicht bestätigen. Zum Sachschaden gab es zunächst keine Angaben.

Die Berliner Polizei warnte Anwohner im Umkreis vor einer starken Rauchentwicklung. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, teilte die Polizei auf X (Twitter) mit. Der Rauch ziehe vom Ankogelbad Richtung Süden zur Marienfelder Chaussee.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen