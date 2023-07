Starkregenschäden in Brandenburg: 283 Millionen Euro

Potsdam -Starke Regenfälle haben in den knapp 20 Jahren zwischen 2002 und 2021 in Brandenburg Versicherungsschäden von rund 283 Millionen Euro an Wohngebäuden verursacht. Im bundesweiten Vergleich liegt das Land damit auf Platz zehn, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Donnerstag mitteilte. Die höchsten Schäden verzeichnete in dem Zeitraum das Bundesland Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtschadenssumme in Höhe von mehr als 4,1 Milliarden Euro. In Brandenburg kamen auf 1000 Wohngebäude in den untersuchten Jahren laut GDV 77 Schadensfälle.

„Extreme Wetterereignisse nehmen zu und damit auch die Schäden“, teilte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit. „Klimawandel bedeutet: Mehr Hitze, mehr Dürre, aber auch mehr Stürme und Starkregen. Darauf müssen wir uns einstellen.“ Gleichwohl geht aus der Statistik des Verbands nicht hervor, ob die Schäden in den vergangenen Jahren zugenommen haben.