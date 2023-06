Starkstromkabel von Solaranlage gestohlen: Hoher Schaden

Unbekannte Diebe haben in Haßleben in der Uckermark mehrere hundert Meter Starkstromkabel einer Photovoltaikanlage gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden...

Haßleben -Unbekannte Diebe haben in Haßleben in der Uckermark mehrere hundert Meter Starkstromkabel einer Photovoltaikanlage gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro, wie sie am Freitag mitteilte. Meist haben es Diebe auf das darin liegende Kupfer abgesehen. Die Polizei wurde am Donnerstag über den Diebstahl informiert. Ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte, es handle sich um rund 450 Meter Stromkabel und eine Solaranlage auf dem Dach einer alten Stallanlage. Ob die Anlage schon in Betrieb gewesen sei, konnte er nicht sagen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.