Am Nachthimmel über Berlin und Brandenburg ist am Donnerstagabend eine ungewöhnliche Kette aus kleinen Lichtern geflogen. Dabei handelte es sich um mehrere Starlink-Satelliten, wie SpaceX bestätigt. Die Kette flog demnach aus westlicher Richtung nach Süden und war je nach Standort etwa vier Minuten hell am Himmel zu erkennen – in Berlin war das gegen 21 Uhr der Fall.

Die Starlink-Satelliten werden von Elon Musks Unternehmen SpaceX in den Weltraum geschossen. Dabei sind die Satelliten eng aneinandergereiht und wirken wie eine Perlenkette am Nachthimmel.

Über Berlin und Brandenburg: Satelliten-Kette auch am Freitag sichtbar

Auch am Freitagabend fliegen die Satelliten laut SpaceX gegen 21 Uhr über die Hauptstadt. Sie sollen je nach Umgebungslicht gut zu sehen sein und von Westen nach Südwesten fliegen. Interessierte können auf der Website von SpaceX findstarlink.com den eigenen Standort angeben und sehen, wann welche Satelliten über einen hinwegfliegen, inklusive Sichtbedingungen.