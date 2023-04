SpaceX will mächtigste Rakete der Welt testen Das „Starship“ von SpaceX soll Menschen wieder auf den Mond bringen - und irgendwann auch auf den Mars. Das Raumschiff der Superlative steht nun vor einem wi... dpa

Brownsville -Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will am Montag (ab 14 Uhr deutscher Zeit) die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete testen. Langfristig will die Firma von Tech-Pionier Elon Musk mit „Starship“ Menschen und Material auf den Mond und den Mars bringen. Das Raumschiff soll mit Hilfe der Raketenstufe „Super Heavy Rocket“ von einem Testgelände im US-Bundesstaat Texas abheben und etwa 90 Minuten in der Luft sein.