Start der Raumsonde „Psyche“ verschoben

Cape Canaveral (dpa) -Der Start der Raumsonde „Psyche“ in Richtung eines gleichnamigen Asteroiden ist wegen schlechten Wetters um einen Tag auf Freitag verschoben worden. Das teilte die Nasa in der Nacht auf Donnerstag mit. An Bord einer „Falcon Heavy“-Rakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk soll „Psyche“ am Nachmittag (16.19 Uhr) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben.

Der Start der Sonde, die mit ausgebreiteten Solar-Segeln etwa so groß ist wie ein Tennisplatz, war eigentlich schon für 2022 geplant gewesen, hatte aber wegen Computer-Problemen verschoben werden müssen. Bis zum Asteroiden muss „Psyche“ rund 3,5 Milliarden Kilometer zurücklegen, weswegen sie frühestens 2029 dort ankommen kann.

Der Asteroid „Psyche“ umkreist die Sonne zwischen Mars und Jupiter. Er enthält ersten Erkenntnissen zufolge sehr viele Metalle. Die Sonde soll seine Zusammensetzung erforschen und so Forschenden einen besseren Einblick in die Entstehung von Asteroiden, Planeten und unserem Sonnensystem geben.