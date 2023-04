Start der Sommersaison im Spreewald Im Spreewald ist die Sommersaison der Kahnfahrten eröffnet. In Schlepzig (Landkreis Dahme-Spreewald) fuhren am Samstag die ersten Kähne los. Dabei waren nich... dpa

Menschen fahren in einem Kahn. Patrick Pleul/dpa

Schlepzig/Lübbenau -Im Spreewald ist die Sommersaison der Kahnfahrten eröffnet. In Schlepzig (Landkreis Dahme-Spreewald) fuhren am Samstag die ersten Kähne los. Dabei waren nicht nur Besucherinnen und Besucher, sondern auch Blasmusikanten und Mitglieder des Lübbener Frauenchores in sorbisch-wendischer Festtagstracht. Bürgermeister Werner Hämmerling (parteilos) hatte zuvor Hafenmeister Mike Böttcher das Rudel überreicht, die traditionelle Holzstange zur Fortbewegung des Kahns.