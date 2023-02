Statistik: Einwohnerzahl in Berlin erreicht Höchststand Die Einwohnerzahl Berlins hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, hatte... dpa

Berlin -Die Einwohnerzahl Berlins hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, hatten am 31. Dezember des vergangenen Jahres über 3,85 Millionen Menschen ihren Hauptwohnsitz in Berlin. Das waren rund 75.300 (2 Prozent) mehr als am Vorjahresende und so viel wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Nach Angaben der Statistiker stieg die Zahl der Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit um knapp 43.000. Knapp 8000 waren indische Staatsangehörige, mehr als 5700 hatten die russische.