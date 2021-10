Wustermark - Auf der A10, dem westlichen Berliner Ring, ist am frühen Montagmorgen ein Lastwagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und umgekippt. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw-Fahrer um 2.45 Uhr in Höhe Wustermark (Havelland) aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, durchbrach die Mittelleitplanke und kippte auf die Seite. Zum Glück war es zu diesem Zeitpunkt ruhig auf der Autobahn, sodass keine anderen Autofahrer in den Unfall verwickelt wurden, hieß es.

Rettungskräfte brachten den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, so die Polizei. Der Laster lag stundenlang quer auf der Fahrbahn, weshalb die Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt werden musste, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Sperrungen sorgten für Staus. Der Verkehr wurde zunächst in Richtung Werder (Potsdam-Mittelmark) über die Mittelleitplanke abgeleitet.

Eine Fahrspur in Richtung Magdeburg sei mittlerweile wieder freigegeben. Die Sperrung in Fahrtrichtung Dreieck Havelland soll aufgrund der Bergungsarbeiten noch einige Stunden andauern. Derzeit wird der Verkehr in Potsdam-Nord abgeleitet, die Polizei empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren.