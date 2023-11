Staugefahr in Friedrichshain ab morgen: Frankfurter Allee nur einspurig befahrbar

Autofahrer in Berlin müssen ab morgen wieder mit baustellenbedingten Einschränkungen im Verkehr rechnen. Ab Freitag ist die Fahrbahn auf der Frankfurter Allee im Berliner Stadtteil Friedrichshain nur einspurig befahrbar. Grund für die Verkehrseinschränkung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Donnerstag mitteilte. Bis Anfang Dezember steht zwischen der Waldeyerstraße und der Voigtstraße stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Verkehrsinformationszentrale warnt vor erhöhter Staugefahr.

Eine weitere Baustelle kann ab Freitag in Niederschöneweide für Stau und stockenden Verkehr sorgen: Dort wird die Baustelle auf der Michael-Brückner-Straße umgebaut. Bis 2024 ist zwischen der Brückenstraße und dem Sterndamm der Verkehr eingeschränkt. Im Baustellenbereich ist die Fahrbahn stadteinwärts auf einen Fahrstreifen und stadtauswärts auf zwei Fahrstreifen verengt. Auf dem Sterndamm steht während der Bauzeit nur ein Fahrstreifen für Linksabbieger zur Verfügung.

Fahrbahnsanierung ab Montag auf der Märkischen Allee

Ein weiteres Bauprojekt beginnt am Montag und wird voraussichtlich bis zum 13. November für Stau auf der Märkischen Allee und der Straße Alt-Biesdorf sorgen. Die Überfahrt von der Märkischen Allee ist stadtauswärts gesperrt. Auf der Alt-Biesdorf Straße steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.