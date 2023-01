Staus kosten Pendler in München und Berlin über 70 Stunden Wer zur morgendlichen oder abendlichen „Rush Hour“ in einer Großstadt und Umkreis mit dem Auto unterwegs ist, muss viel Zeit mitbringen - Datenexperten wisse... dpa

München -München ist nach Daten des Verkehrdienstleisters Inrix weiterhin „die staugeplagteste Stadt Deutschlands“. Durch verstopfte Straßen in den Stoßzeiten habe ein durchschnittlicher Pendler im vergangenen Jahr dort 74 Stunden verloren. In Berlin kam er demnach auf 71, in Hamburg auf 56 Stunden im Stau. Auch in Potsdam, Darmstadt, Leipzig, Freiburg, Lübeck, Bremen und Nürnberg habe ein Pendler übers Jahr so mindestens 40 Stunden vertrödelt, teilten die Datenexperten mit.