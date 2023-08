Stauwochenende steht bevor: Auf diesen Autobahnen wird es besonders voll

Der ADAC hat für das zweite Augustwochenende (11. bis 13. August) vor vielen und langen Staus auf Deutschlands Autobahnen gewarnt. Es sei zu erwarten, dass sich viele Urlauber Richtung Heimat bewegen, weil in der kommenden Woche die Sommerferien in Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen enden.

Besonders betroffen sind laut ADAC voraussichtlich die Fernstraßen von der Nord- und Ostsee Richtung Süden, außerdem insbesondere die A7 und die A1. Der ADAC rät aufgrund der vollen Straßen dazu, in der Woche zu reisen oder ruhige Alternativrouten zu benutzen. Die Strecken in Richtung der Urlaubsgebiete an den Küsten und in den Bergen dürften nach Angaben des ADAC ebenfalls stauanfällig sein, allerdings nicht so stark wie an den vergangenen Wochenenden. Vor allem Autofahrer aus Bayern und Baden-Württemberg, bei denen die dritte Sommerferienwoche beginnt, seien unterwegs zu den Ferienorten.

Staugefahr auf der A111 in Berlin: Baustelle noch bis Anfang September

In Berlin besteht zudem laut Verkehrsinformationszentrale auf der A111 akute Staugefahr wegen einer Baustelle zwischen Stolpe und Waidmannsluster Damm. Wegen dieser Ferienbaustelle ist noch bis zum 4. September in beide Richtungen nur ein Fahrstreifen befahrbar. Am 25. August und vom 2. bis 9. September wird dieser Abschnitt dann noch einmal komplett gesperrt.

Etwas Erleichterung auf allen Autobahnen bringt immerhin das Lkw-Ferienfahrverbot. Es gilt noch bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr.