Stechuhr am Arbeitsplatz: So soll die Pflicht zur Zeiterfassung kontrolliert werden

Die tägliche Arbeitszeit von Beschäftigten in Deutschland soll künftig elektronisch aufgezeichnet werden. Das sieht ein Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium für eine Reform des Arbeitszeitgesetzes vor. Der Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vor. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Die Tarifpartner sollen dem Entwurf zufolge Ausnahmen vereinbaren können. So sollen sie von der elektronischen Form der täglichen Arbeitszeiterfassung abweichen und eine händische Aufzeichnung in Papierform zulassen können.

Gerichte verlangen eine Erfassung der Arbeitszeiten

Das Arbeitsministerium reagiert mit den Gesetzesplänen auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesarbeitsgerichts (BAG), die eine Erfassung der Arbeitszeiten verlangt hatten.

Der Arbeitgeber soll laut dem Entwurf dazu verpflichtet werden, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung soll aber auch durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst oder durch einen Dritten erfolgen können, zum Beispiel einen Vorgesetzten.

Nach der BAG-Entscheidung sei das Urteil des EuGH aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes bereits heute von den Arbeitgebern in Deutschland zu beachten, heißt es im Gesetzentwurf. Damit habe das BAG die Frage des „Ob“ der Arbeitszeitaufzeichnung entschieden. Bezüglich des „Wie“ bestünden jedoch weiterhin Unsicherheiten. Es sei Aufgabe des Gesetzgebers, diese Unsicherheiten zu klären.

Umfrage zeigt: Die Corona-Pandemie hat die Arbeitszeiten verändert

Apropos Arbeitszeit: Bei vielen Beschäftigten in Deutschland wurde diese durch die Corona-Pandemie zumindest vorübergehend verändert. In einer Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) gaben 19 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland eine Verkürzung ihrer Arbeitszeit an, wie die in Dortmund ansässige Forschungseinrichtung am Dienstag mitteilte. 26 Prozent berichteten von einer Verlängerung aufgrund der Pandemie. Die Ergebnisse beruhen auf Auswertungen der Baua-Arbeitszeitbefragung 2021, an der rund 20.000 Erwerbstätige in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen teilgenommen haben.

Besonders betroffen von Arbeitszeitveränderungen waren Beschäftigte in versorgungsrelevanten Berufsgruppen - wie etwa dem Gesundheitswesen oder dem Einzelhandel. Sie mussten während der Pandemie überdurchschnittlich häufiger länger (38 Prozent) und erstmalig beziehungsweise häufiger zu atypischen Arbeitszeiten (30 Prozent) arbeiten, wie es hieß. Zudem konnten sie seltener von zu Hause arbeiten als Beschäftigte anderer Branchen.

Mehr Wochenenddienste

Als Folge der Pandemie veränderten sich die Zeiten, zu denen die Beschäftigten gearbeitet haben. Jeweils etwa ein Viertel der Befragten gab an, vermehrt oder erstmalig an Wochenenden (23 Prozent) beziehungsweise außerhalb von 7 bis 19 Uhr (25 Prozent) gearbeitet zu haben. Damit kam die Wochenendarbeit bei rund einem Fünftel der Beschäftigten häufiger vor als noch vor der Pandemie. Vor allem Vorgesetzte waren davon betroffen (23 Prozent). Auch Eltern waren während der Pandemie vermehrt außerhalb der klassischen Arbeitszeiten für ihren Job tätig.

Veränderungen gab es überdies bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten. So berichteten 36 Prozent der Befragten, häufiger die Möglichkeit gehabt zu haben, flexibel zu arbeiten. Auch das ortsunabhängige Arbeiten spielte eine größere Rolle. So konnten 54 Prozent der befragten Erwerbstätigen zumindest gelegentlich erstmalig von zu Hause aus arbeiten.

Unter den 20.000 Befragten waren nach Baua-Angaben etwa 13.500 Menschen, die zum ersten Mal befragt wurden. 6.500 Befragte hatten in mindestens einer vorangegangenen Befragungswelle telefonisch in Interviews zu Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Zufriedenheit Auskunft gegeben.