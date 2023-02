Steglitz: Autofahrer ignoriert rote Ampel – Radfahrerin schwer verletzt

Eine Radfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz schwere Kopfverletzungen erlitten. Die 67-jährige Frau wurde nach Angaben der Polizei am Freitag um 17.35 Uhr auf der Kreuzung Siemensstraße/Albrechtstraße von einem Auto überfahren, obwohl sie Vorfahrt hatte. Zeugenaussagen zufolge soll der 42-jährige Pkw-Fahrer bei roter Ampel geradeaus gefahren sein, während die Frau mit ihrem Fahrrad die Albrechtstraße bei grüner Ampel in Richtung Stephanstraße überquerte.

Es kam zur Kollision, woraufhin die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Da er vor Ort einen Führerschein vorzeigte, der nicht zu seiner Person passte, wird nun auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. Das Fahrzeug wurde vor Ort wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz stillgelegt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.