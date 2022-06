In Berlin-Steglitz hat es im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße gebrannt. Dies teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Demnach waren 46 Einsatzkäfte vor Ort, um den Brand in einer Kinderarztpraxis zu löschen. Durch einen ersten Außenangriff konnte ein Flammenüberschlag in die darüberliegende Wohnung verhindert werden, heißt es. Zur Brandursache wurden bislang keine Angaben gemacht. Die Sperrung der Schloßstraße soll in Kürze aufgehoben werden, so die Berliner Feuerwehr.

Update

Es brannte eine Kinderarztpraxis im 1.OG.Personen wurden nicht verletzt. Durch einen ersten Außenangriff konnte ein Flammenüberschlag in die darüberliegende Wohnung verhindert werden. Eingesetzt wurden 2 C-Rohre u.6 PA. Die Sperrung der Schloßstr. wird in Kürze aufgehoben. pic.twitter.com/3O8jC5iiGB — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 2, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz