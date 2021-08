Berlin - In Steglitz ist es am Freitag zu einem Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes gekommen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, sollen die beiden Ordnungshüter gegen 12.50 Uhr einen Strafzettel an einem falsch geparkten Mercedes angebracht haben. Plötzlich sei der Halter des Fahrzeuges auf sie zugekommen, habe sie beleidigt und einen der beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes gewürgt.

Nachdem der Angegriffene sich mit einem Stoß aus dem Würgegriff des Falschparkers befreien konnte, nahm sein Kollege das Reizstoffspray zur Verteidigung in die Hand. Schließlich soll der 37-jährige Fahrzeughalter eine Plastikflasche in Richtung der Ordnungsamt-Mitarbeiter geworfen und sich daraufhin entfernt haben.

Die alarmierten Polizisten trafen den Mercedesfahrer wenig später in der Nähe seines Zuhauses an und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf ein Polizeirevier. Anschließend konnte der Mann die Polizeidienststelle verlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte oder gleichstehende Personen, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung dauern an.