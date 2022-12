Steglitz: Duo verfolgt und attackiert geschminkten 16-Jährigen

Am Donnerstag rief ein 16-Jähriger die Polizei, nachdem er von zwei weiteren Jugendlichen verfolgt worden ist. Zudem gaben ihm die Angreifer eine Ohrfeige.

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. In Steglitz wurde ein Jugendlicher attackiert, womöglich wegen seines Aussehens.

Ein Jugendlicher wurde am Donnerstagnachmittag in Berlin-Steglitz von einem Duo zu Fuß verfolgt und geschlagen. Das Opfer mutmaßte, dass sein Aussehen der Grund für die Attacke war.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, erklärte der 16-Jährige, dass er in einem Bus der Linie 284 unterwegs war. An Haltestelle S-Bahnhof Lichterfelde-Ost stiegen zwei Jugendliche hinzu, die ihn bis zum Aussteigen gegen 17 Uhr am Rathaus Steglitz merkwürdig angeschaut hätten.

Als die beiden ihm zu Fuß in die Kuhligkshofstraße folgten, habe er sich zu ihnen umgedreht und gefragt, was sie von ihm wollen, woraufhin ihm einer der Verfolger eine Ohrfeige gab. Anschließend setzte das Duo seinen Weg fort. Der 16-Jährige vermutete, dass sein Aussehen der Grund für die Körperverletzung gewesen sein könnte, da er stark geschminkt war und Frauenkleidung trug. Die weiteren Ermittlungen dauern an.