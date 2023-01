Bürgeramtstourismus: In diesem Bezirk gibt es noch schnell Termine

Wer in diesen Tagen einen Termin beim Bürgeramt braucht, muss sich besonders lange gedulden. Trotz bester Absichten und der Ankündigung die Wartezeit für Termine beim Amt auf maximal zwei Wochen zu verkürzen, warten Berlinerinnen und Berliner aktuell etwa 56 Tage auf einen Termin, wie aus einem Bericht der Berliner Morgenpost hervorgeht. Doch ein Berliner Bezirk sticht positiv hervor.

Steglitz-Zehlendorf ist dem Bericht zufolge einer von vier Bezirken, die mehr Termine in ihren Standorten anbieten, als im Bezirk nachgefragt werden. Dort gebe es noch immer regelmäßig besonders viele neue freie Termine, sagt der Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales in Steglitz-Zehlendorf, Tim Richter (CDU).

Bürgeramt Steglitz-Zehlendorf glänzt auch bei Kundenzufriedenheit

„Bei uns in den Bürgerämtern werden auch weiterhin Termine freigegeben. So zum Beispiel etwa immer zwischen 40 und 80, wenn Mitarbeiter morgens an den Arbeitsplatz kommen oder Kunden nicht wahrgenommene Termine zur Weiterverwendung freigeben“, so Richter gegenüber der Zeitung weiter. Es lohnt also ein Blick auf die Terminwebsite am Morgen.

In der Kundenzufriedenheit liege der Bezirk Steglitz-Zehlendorf zudem auf Platz eins, wie der Stadtrat verkündet. Es komme derzeit zum Bürgeramtstourismus aus anderen Bezirken. Doch auch in Steglitz-Zehlendorf werden derzeit nur rund 870 Termine pro Tag vergeben, sonst seien es rund 1080.

Grund dafür und für die aktuell langen Wartezeiten in anderen Bürgerämtern sei die Vorbereitung auf die anstehende Berlin-Wahl am 12. Februar, wofür viel Personal abgezogen worden sei. Deshalb sind dem Bericht nach mehrere Ämter in den Bezirken Reinickendorf, Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf aktuell geschlossen.