Steglitz-Zehlendorf: E-Auto verunfallt auf der A115 schwer

Bei einem Verkehrsunfall auf der A115 zwischen der Anschlussstelle Hüttenweg und Spanische Allee in Steglitz-Zehlendorf ist am Donnerstagabend mindestens ein Mensch verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort ist ein E-Auto gegen 22.30 Uhr ungebremst auf einen Schilderwagen aufgefahren. Der oder die Fahrerin des E-Autos wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach derzeitigem Stand ist nicht bekannt, ob sich noch weitere Menschen in dem Auto befanden. Unklar ist auch, ob die LKW-Besatzung verletzt wurde.

Nach Verkehrsunfall: A115 ab Hüttenweg für eineinhalb Stunden gesperrt

Das Elektroauto wurde nach der Kollision nahezu vollständig im Frontbereich zerstört. Das Zugfahrzeug samt Anhänger wurde in die Leitplanke gedrückt und dabei ebenfalls schwer beschädigt.

Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot, darunter auch dem technischen Dienst, vor Ort und beseitigte die Verkehrshindernisse. Die A115 war ab Hüttenweg für mehr als eineinhalb Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau.