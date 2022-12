So teuer sind Kartoffeln geworden

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte bleiben unter hohem Preisdruck. Im Oktober stiegen sie um fast 38 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im September hatte der Zuwachs bei gut 40 Prozent gelegen, im August bei mehr als 34 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat September legten die Erzeugerpreise um 1,1 Prozent zu.

Im Oktober stiegen die Preise für pflanzliche Produkte spürbar um 26 Prozent an, wie die Statistiker errechneten. Das war jeweils etwas weniger als im September. Der Preisanstieg ging unter anderem auf die Getreidepreise zurück, die im Oktober um gut ein Drittel (33,8 Prozent) zum Vorjahresmonat zulegten. Besonders kräftig verteuerten sich Speisekartoffeln mit einem Plus von gut 86 Prozent. Ebenso war Blumenkohl rund 82 Prozent teurer. Beim Salat hingegen ist kein drastischer Anstieg zu verzeichnen, hier betrug der Anstieg fast 35 Prozent. Die Erzeugerpreise für Obst waren sogar um gut 4 Prozent niedriger. So sank etwa bei Tafeläpfeln der Preis um mehr als 18 Prozent.

Bei den tierischen Erzeugnissen kletterten die Preise um 46,8 Prozent. Milch war um rund 56 Prozent teurer als im Oktober 2021, Eier fast 36 Prozent.

Die Erzeugerpreise sind die Verkaufspreise der Produzenten. Die steigenden Kosten haben auch Einfluss auf weitere Sektoren. Deren Entwicklung wirkt sich in der Regel letztendlich auf die Verbraucherpreise aus.