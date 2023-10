Die Deutschen sind bekannt für ihre Angst – nicht umsonst ist die „German Angst“ im englischsprachigen Raum ein Begriff. Seit dem Jahr 1992 erhebt die R+V-Versicherung Daten zu den Ängsten der Deutschen. Am Donnerstag stellte die Versicherung ihren Jahresbericht für 2023 vor. Die Ergebnisse sind zunächst wenig überraschend: Auf den ersten drei Plätzen der größten Sorgen der Bundesbürger geht es um finanzielle Themen. Doch nicht alle Ängste im Ranking seien auf reale Gefahren zurückzuführen, sondern auf beunruhigende Diskursverschiebungen.

Doch der Reihe nach: Auf Platz eins der deutschen Ängste ist die Angst vor steigenden Lebenskosten. Bereits vergangenes Jahr lag diese Angst im Ranking ganz vorn. Die Angst kommt nicht von irgendwo her. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine kam es in Deutschland zu einer starken Inflation, die die Deutschen im Geldbeutel spüren. Auch Wohnen wird in Deutschland immer teurer. Viele haben Angst davor, dass das Dach über dem Kopf für sie unbezahlbar wird. 60 Prozent der Befragten gaben das an. Auf dem dritten Platz ist die Angst vor Steuererhöhungen und Leistungskürzungen.

Eine weitere große Angst der Deutschen ist in diesem Jahr die Angst vor der Überforderung des Staats durch Geflüchtete. 56 Prozent der Befragten beschäftigt dieses Thema und erlebt mit elf Prozentpunkten den deutlich größten Anstieg. Das Verhältnis von Angst und ihrer realen Grundlage zeigt die Studie leider nicht. Isabelle Borucki vom Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität in Marburg stellte am Donnerstag die Studie vor und konnte zumindest mögliche Gründe für die Angst vor der Überforderung des Staats durch Geflüchtete andeuten. Die Diskursverschiebung in der öffentlichen Debatte sei eine Ursache der Angst. „Die Grenzen zwischen dem Sagbaren und dem Nicht-Sagbaren verschieben sich“, sagt die Professorin.

Die Ängste sind generationsabhängig verschieden ausgeprägt. Für junge Menschen zwischen 14 bis 19 Jahren ist Angst vor Naturkatastrophen sehr präsent. Menschen ab 60 Jahren haben große Sorge, später ein Pflegefall im Alter zu werden. Steigende Lebenshaltungskosten sind jedoch für alle Generationen ab 20 Jahren die Hauptsorge. Außerdem ist ein Anstieg der Angst vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung zwar nur auf dem 15. Platz, dennoch erlebt diese Angst im Langzeittrend einen beunruhigen großen Anstieg. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine vergangenen Februar erlebte diese Angst einen plötzlichen Anstieg von 26 Prozentpunkten. Seit dem Kosovo-Krieg wurde kein solcher Wert mehr gemessen.

Die Angst vor dem Klimawandel befindet sich im gesamten Ranking auf dem zehnten Platz. Vor allem in den West-Ländern ist das Thema mit 49 Prozent präsenter als in den Ost-Ländern mit 40 Prozent. Der Langzeitvergleich zeigt: vor vier Jahren war das noch andersherum. Isabelle Borucki sieht auch dabei einen klaren Zusammenhang zwischen der schwindenden Angst vor dem Klimawandel im Osten und dem öffentlichen Diskurs. Momentan seien finanzielle Sorgen eher im Fokus der Menschen, aber auch rechte Tendenzen innerhalb der Gesellschaft, die den Klimawandel kleinreden, seien als Ursache für diesen Trend nicht auszuschließen.

Die Menschen sind verängstigt, weil alles auf einmal passiert. Isabelle Borucki

Der Angstindex, also der Wert, der die Angst insgesamt in Deutschland misst, hat in den letzten zwei Jahren deutlich zugelegt. Es gab zwar nationale Krisen, bei denen die Deutschen mehr Angst verspürten, wie etwa der Finanzkrise und ihrer Rezession im Jahr 2010 oder zu Beginn des Irakkriegs 2003; insgesamt ist aber ein Aufwärtstrend zu erkennen. Isabelle Borucki mutmaßt: „Die Menschen sind verängstigt, weil alles auf einmal passiert.“

Die Ängste der Deutschen werden wohl auch in den nächsten Jahren nicht weniger. Die Preise steigen weiter und auch internationale Konflikte werden uns in den nächsten Jahren wieder stärker beschäftigen. Die erneute Eskalation im Konflikt zwischen Israel und Palästina und der mühsame Krieg in der Ukraine werden diesen Trend sicherlich weiter befeuern.