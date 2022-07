Laut einer repräsentativen Stern-Studie kritisiert die Mehrheit der Deutschen die große Feier auf Sylt von Bundesfinanzminister Christian Lindner und seiner Partnerin Franca Lehfeldt. Im Auftrag von Stern fand das Meinungsforschungsinstitut Civey heraus: 54 Prozent hätten gesagt, dass die Hochzeit eher nicht angemessen oder auf keinen Fall angemessen sei. 33 Prozent der Befragten hätten kein Problem mit der dargebotenen Dekadenz, es sei angemessen oder eher angemessen.

Die Studienteilnehmer tätigten auch Angaben zu ihrer Wahlabsicht. Ins Auge fallen hier die liberalen Wähler, sie würden die Protz-Hochzeit mehrheitlich, mit 67 Prozent, für angemessen halten. Wähler anderer Bundestagsparteien sprachen sich mehrheitlich dagegen aus.

Laut Stern spiele das Alter der Befragten bei der Einschätzung nur eine untergeordnete Rolle. Unterschiede würden sich allerdings bei den Geschlechtern zeigen: „Während 48 Prozent der befragten Männer die Hochzeitsfeier für nicht angemessen halten (37 Prozent meinten angemessen), sind es 59 Prozent der Frauen (30 Prozent meinten angemessen)“, heißt es.

In Deutschland löste die private Fete heftige Diskussionen darüber aus, inwieweit das Privatleben von Politikern, Gegenstand von Debatten sein dürfe.

Ein Bundesfinanzminister hat übrigens auch ein Recht auf Privatleben und darüber zu entscheiden wo, wann, wie und wen er heiratet. #Lindnerhochzeit — christopher hubrich (@derhubrich) July 6, 2022

Auch dazu wurden die Studienteilnehmer befragt: 22 Prozent sagten, dass das Privatleben auf jeden Fall oder eher Bestandteil politischer Debatten sein sollte, 67 Prozent hätten sich strikt gegen oder eher dagegen ausgesprochen. In diesem Punkt finden sich wieder Unterschiede nach Wahlabsicht. AfD-Wähler hätten mit relativer Mehrheit angegeben, sich für einen Einbezug des Privatlebens von Politikern in die politischen Debatten aussprechen. FDP-Wähler würden diesen Punkt am deutlichsten ablehnen.