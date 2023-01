Sternekoch Frankenhäuser schläft manchmal nicht so gut Seine Sterneküche setzt den Potsdamer Gastronomen Jörg Frankenhäuser manchmal auch unter Druck. Mit Blick auf eine schlechtere Buchungslage in den konsumschw... dpa

ARCHIV - Koch Jörg Frankenhäuser nimmt an einem Pressetermin teil. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Potsdam -Seine Sterneküche setzt den Potsdamer Gastronomen Jörg Frankenhäuser manchmal auch unter Druck. Mit Blick auf eine schlechtere Buchungslage in den konsumschwachen Monaten Januar und Februar sagte Frankenhäuser im Interview der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“: „Mitunter schlafe ich dann nicht so gut. Aber nicht wegen der Angst vor dem Sterne-Verlust. Ich möchte unseren Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze geben.“ Frankenhäuser führt das Restaurant „Kochzimmer“ in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Es konnte 2022 seinen verliehenen Michelin-Stern verteidigen. Sorgen, den Stern zu verlieren, mache er sich nicht, da er sicher sei, „in der Entwicklung der Küche“ auf dem richtigen Weg zu sein.