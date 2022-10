Sternekoch Heinz Winkler ist tot

Der Star-Koch Heinz Winkler ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gestorben. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf das engste Umfeld des Sternekochs.

Am Freitag war der 73-jährige Gastronom nach einem Zusammenbruch im häuslichen Umfeld in eine Klinik gebracht worden. Er konnte zunächst erfolgreich reanimiert werden. „Er ist dem Tod näher als dem Leben“, hieß es aus seinem Umfeld.

Im Krankenhaus soll Winkler laut dem Bericht an Multiorganversagen gestorben sein. Zuvor sei er ins künstliche Koma gelegt worden.

Die Schauspielerin Marina Wolff bestätigte offenbar gegenüber Zeitung den Tod des Kochs: „Wir haben eben von seiner ersten Frau Evi die Nachricht erhalten, dass Heinz verstorben ist. Wir sind sehr bestürzt. Heinz war ein guter Freund. Wir waren vom ersten Tag an seine Gäste in der ‚Residenz in Aschau‘. Mein Mann interessiert sich sehr für gute Küche und hat ihm damals einen Brief geschrieben, ob er zur Eröffnung kommen darf.“, so die Prominente.