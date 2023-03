So viele Millionen verdiente Briten-Premier Rishi Sunak in drei Jahren

Regierungschef mit Millionen-Einkommen: Der britische Premierminister Rishi Sunak hat in den drei Jahren bis 2022 seinen Steuererklärungen zufolge rund 4,7 Millionen Pfund (umgerechnet rund 5,3 Millionen Euro) verdient, einschließlich Kapitaleinkünften. Wie aus den am Mittwoch nach langem öffentlichen Druck veröffentlichten Unterlagen hervorgeht, zahlte der frühere Investmentbanker auf seine seit 2020 erzielten Einkünfte aus Einkommen und Kapitalerträgen rund 1,05 Millionen Pfund Steuern.

Die Privatfinanzen im Hause Sunak sind in Großbritannien seit Monaten Gesprächsstoff: Der konservative Regierungschef war in den vergangenen Monaten unter anderem wegen seines luxuriösen Lebensstils und der Steuermoral seiner wohlhabenden Frau Akshata Murty in die Kritik geraten.

Rishi Sunak hat mehr Geld als König Charles III.

Die Sunday Times schätzte für ihre Liste der reichsten Briten das Privatvermögen des Paars auf 730 Millionen Pfund und somit höher als das von König Charles III.. Der Guardian hatte jüngst berichtet, dass Sunak - der seinen Steuerunterlagen zufolge alleine 2022 rund 1,9 Millionen Pfund einnahm - in seinem Haus in seinem Wahlkreis in Nordengland über einen beheizten Privatpool verfügt.

In einer Zeit, in der Millionen britischer Bürger mit enorm gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen zu kämpfen haben, nutzt die oppositionelle Labour-Partei den Lebensstil des Premiers als Beleg dafür, dass er keinen Bezug zum Leben von Normalbürgern habe.

Vom reichen Investment-Banker zum Premierminister

Der an einer Privatschule und später an der renommierten Universität Oxford ausgebildete Sunak hatte vor seiner politischen Karriere für die Investment-Gesellschaft Goldman Sachs und zwei Hedgefonds gearbeitet. Als er 2020 Finanzminister wurde, ließ Sunak seine privaten Beteiligungen in einen so genannten „Blind Trust“ übergehen, der von einem unabhängigen Treuhänder verwaltet wird.

Zur Veröffentlichung seiner Steuererklärungen war er vor allem gedrängt worden, seit bekannt geworden war, dass seine Frau Akshata Murty lange von ihrem Status als „Nichtansässige“ profitiert hatte, um in Großbritannien keine Steuern zu zahlen - und das, als Sunak bereits Finanzminister war. Murty willigte schließlich ein, den auf ihr weltweit erzieltes Einkommen fälligen Steuerbetrag zu bezahlen.