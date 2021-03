Los Angeles - US-Regisseur Steven Spielberg will als Produzent eine Serie zum Fantasy-Roman „Der Talisman“ von Stephen King verantworten. Neben den beiden gehören auch Matt und Ross Duffer zu den Produzenten, die mit der in den 80er-Jahre spielenden Mystery-Serie „Stranger Things“ einen großen Erfolg feierten. Die Steuerung des Netflix-Projekts als Showrunner übernimmt Curtis Gwinn, der ebenfalls als Autor und Produktionsleiter an „Stranger Things“ beteiligt war, teilte Spielbergs Firma Amblin Entertainment mit.

„Der Talisman“ erzählt von einem Zwölfjährigen, der seine sterbende Mutter retten will und deshalb sowohl auf einer Reise durch die reale USA als auch in einer Fantasiewelt, den „Territorien“, nach Hilfe sucht.

Stephen King veröffentlichte die Romanvorlage im Jahr 1984

Stephen King hatte das Buch zusammen mit Peter Straub geschrieben und 1984 veröffentlicht. Laut Hollywood Reporter hatte Spielberg sich bereits zwei Jahre vor Erscheinen die Rechte gesichert und seitdem an einer Filmadaption gearbeitet.