Münster: Mann auf Kirmes durch Stich ins Herz getötet – Polizei beschreibt Täter

Die Karusselle stehen still. Das Volksfest Send wird wegen der Tat vorzeitig abgebrochen. David Poggemann/dpa

Auf dem Volksfest Send im nordrhein-westfälischen Münster ist am Samstagabend ein 31-Jähriger von einem Heranwachsenden oder jungen Mann getötet worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll der Tatverdächtige im Streit an einem Karussell auf sein Opfer eingestochen haben. Am Sonntagabend gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Todesursache ein Stich ins Herz war. Der Mann sei aufgrund des Blutverlustes verstorben, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt der Bild-Zeitung. Weitere Stichverletzungen seien nicht festgestellt worden.

Der Familienvater erlag demnach noch am Tatort trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen seinen Verletzungen. Die Stadt Münster brach die Kirmes wegen des Tötungsdelikts am Sonntag vorzeitig ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge begegneten sich die beiden Männer zufällig auf dem Volksfest. Nach Angaben der Stadt Münster handelt es sich bei dem Opfer um einen 31-jährigen Familienvater. Der Tatverdächtige konnte fliehen. Der Täter war mit einer männlichen Begleitung unterwegs. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen. Der Leichnam sollte am Sonntag obduziert werden.

Täterbeschreibung

„Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß gewesen und mit einer hellgrauen Jogginghose und einem hellgrauen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Er soll schwarze, an den Seiten kurz rasierte Haare gehabt und weiße Sneaker und eine Kopfbedeckung getragen haben.“ Der Messerstecher soll laut Augenzeugen 16 bis 21 Jahre alt sein. Die Polizei hat die Bevölkerung bei der Suche nach dem Täter um Mithilfe gebeten.

Blumen, Kerzen und Gedenken sucht man hier vergebens. Der #Send in #Münster baut ab. Der Tatort ist abgesperrt. Die Schausteller stehen hinter der Entscheidung. pic.twitter.com/Fjlk0tyB1f — Stefan Slaby 👨‍🏫 (@publizistikon) March 19, 2023

Polizei wertet nun die Überwachungsbilder aus

Die Polizei sicherte Videoaufnahmen, die nach Angaben des Leiters der Mordkommission, Heiner Olthuis, „den Tatverdächtigen mit seinem Begleiter sowie die Tathandlung zeigen“. Er appellierte an die beiden zunächst unbekannten Männer, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungsbehörde schloss eine Öffentlichkeitsfahnung nicht aus. Die Aufnahmen seien „dazu geeignet, öffentlich nach dem Tatverdächtigen und seinem Begleiter zu suchen“.

Die Stadt Münster beendete die Kirmes einen Tag früher als geplant - am Sonntag blieb das Volksfest, das dreimal im Jahr stattfindet und bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher anzieht, geschlossen.

Der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU), erklärte am Sonntag, die Tat sei für die Stadt „ein Schock“. Er hoffe, dass der Täter schnell gefasst und die Tat aufgeklärt werde. „Nach dem tödlichen Messerangriff am späten Samstagabend verbietet sich schon aus Respekt vor dem Opfer die Fortsetzung des Sends“, betonte Lewe.