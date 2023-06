Stichwahl: AfD-Politiker könnte Oberbürgermeister von Schwerin werden

Der Einzug des AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm in die Oberbürgermeister-Stichwahl in Schwerin hat für Überraschung in der Politik gesorgt. Die CDU leckt ihre Wunden.

Nach dem Einzug des AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Schwerin will der CDU-Kreisvorstand am Montagabend das Ergebnis des ersten Wahlgangs auswerten. Ob dabei eine Empfehlung zur Stimmabgabe für einen der beiden Kandidaten in der Stichwahl am 18. Juni abgegeben wird, ließ Kreisgeschäftsführer Ingo Freund am Morgen offen.

Der von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern unterstützte parteilose Kandidat Thomas Tweer war am Sonntag mit 17,1 Prozent weit abgeschlagen Drittplatzierter geworden. Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) hatte 42 Prozent bekommen, Holm 27,4 Prozent. Linke und Grüne empfahlen noch am Sonntagabend, in der Stichwahl für Badenschier zu stimmen. Ihre Kandidaten waren jeweils einstellig geblieben. Der CDU-Generalsekretär in MV, Daniel Peters, gab am Wahlabend keine Empfehlung ab.

AfD-Kandidat Holm hielt sich zuvor im Hintergrund auf

Freund zeigte sich überrascht vom deutlichen Vorsprung des früheren Radiomoderators und heutigen AfD-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Holm. Dass man den Einzug in eine Stichwahl verfehle, damit müsse man immer rechnen, sagte Freund am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Aber dass der Unterschied zu Tweer so groß ausgefallen ist, sei überraschend.

Holm war lokalpolitisch in Schwerin bis zum Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten. Nach Ansicht von Peters offenbart das Wahlergebnis eine hohe Frustration bei den Bürgern, die nicht nur mit kommunalen Themen begründet ist. „Die Murks-Politik der Ampelkoalition in Berlin, die den Wohlstand vieler Menschen angreift, wird ein wesentlicher Grund für das Wahlverhalten Vieler gewesen sein, von dem der rechte Rand derzeit profitiert“, so Peters am Sonntagabend.