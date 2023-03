Stiftung, Hotel und Campingplatz bekommen Tourismuspreis Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, das ahead burghotel in Lenzen (Prignitz) und die CPG Campingplatz Gesellschaft Prenzlau (Uck... dpa

Potsdam -Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, das ahead burghotel in Lenzen (Prignitz) und die CPG Campingplatz Gesellschaft Prenzlau (Uckermark) sind in diesem Jahr die Sieger des Tourimuspreises. Das teilte das Brandenburger Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Für die Auszeichnung waren 23 Bewerbungen aus dem gesamten Land eingegangen. Das Wirtschaftsressort verleiht den Tourismuspreis des Landes Brandenburg alle zwei Jahre.