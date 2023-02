Stiftung Naturschutzfonds: „Feuchtgebiete sind Alleskönner“ Anlässlich des Welttags der Feuchtgebiete am Donnerstag hat die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg für den Erhalt und die Wiederherstellung wasserreicher ... dpa

Potsdam -Anlässlich des Welttags der Feuchtgebiete am Donnerstag hat die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg für den Erhalt und die Wiederherstellung wasserreicher Gebiete geworben. „Feuchtgebiete sind wahre Alleskönner“, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. „Flüsse und Seen, Moore, Kleingewässer und Teichlandschaften beherbergen eine große Artenvielfalt, halten das Wasser in der Landschaft, garantieren Fischern und Teichwirten Einkommen und sind gerade in Brandenburg Highlights für Erholungsuchende.“