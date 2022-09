Musiker Udo Lindenberg hat dem Hamburger AfD-Politiker Alexander Wolf bei einer Bürgerschaftssitzung den Mittelfinger gezeigt. Dieser hatte sich am Mittwoch im Hamburger Rathaus gegen die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an den 76-Jährigen Panikrocker ausgesprochen. Gegenüber T-Online bestätigte AfD-Fraktionschef Wolf, nun Anzeige wegen Beleidigung erstatten zu wollen.

Mit seinem „flegelhaften und niveaulosen Gebaren“ habe Lindenberg bestätigt, was Wolf bereits in seiner Rede angemahnt habe. „Er ist eines Ehrenbürgers unwürdig“, teilte Wolf mit. Carola Veit, Präsidentin der Bürgerschaftssitzung, gab an, von der Geste zunächst nichts mitbekommen zu haben. Zwar habe diese natürlich gegen die Hausordnung verstoßen, jedoch habe auch die Rede des AfD-Politiker „an persönliche Beleidigung“ gegrenzt.

Schon allein für den Stinkefinger hat Udo Lindenberg die Ehrenbürgerschaft verdient.https://t.co/3vRhKm3gLo — Frank A. Stengel (@frankstengel) September 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Verständnis für „Stinkefinger-Udo“

Auch wenn der von Lindenberg pantomimisch hochgekurbelte „Stinkefinger“ für die AfD-Fraktion offenbar nur schwer verkraftbar war – in einem per Kurier zugestellten Brief forderte Wolf eine Entschuldigung des Rockers – zeigten sich viele der Anwesenden eher verständnisvoll. „Auch wenn solche Gesten nicht ins Parlament gehören, kann ich Udo Lindenbergs spontane und ehrliche Reaktion voll verstehen“, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf der Bild-Zeitung.

Mit dem Festakt am vergangenen Mittwoch war „Stinkefinger-Udo“, wie ihn die AfD in einer Mitteilung taufte, zum 37. Hamburger Ehrenbürger ernannt worden. Die Abstimmung in der Bürgerschaft galt eher als Formalie. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nannte Lindenberg bei der Verleihung den „Gründervater der deutschsprachigen Rockmusik. Der „Panikpräsident“ war nach eigenen Worten im Dezember 1968 „mit 100 Mark in der Tasche“ nach Hamburg gekommen und legte in den folgenden Jahrzehnten eine beispiellose musikalische Karriere hin.

Der Zwist mit AfD-Mann Wolf ist bei weitem nicht die erste Auseinandersetzung des oft provokant auftretenden Musikers mit einem Politiker. Schon in seinem vielleicht größten Hit „Sonderzug nach Pankow“ von 1983 hatte Lindenberg SED-Generalsekretär Erich Honecker unterstellt, heimlich auf der Toilette West-Radio zu hören. Später schickte er „Honey“ eine Lederjacke – der bedankte sich, indem er eine Schalmei zurücksandte.