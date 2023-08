Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, verspottete am Dienstag eine Spitzendiplomatin der Vereinigten Staaten. Zuvor traf die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland Mitglieder der Militärjunta im Niger.

„Ich bin stolz darauf, mit den Jungs vom Privaten Sicherheits- und Militärunternehmen (PMC) Wagner zusammen zu sein. Wenn ich nur an sie denke, werden ISIS und Al-Qaida zu gehorsamen Jungs. Und die USA erkennen die Regierung an, die sie noch gestern nicht anerkannt haben, nur um das PMC Wagner nicht im Land zu treffen“, sagte Prigoschin seinem offiziellen Telegram-Kanal zufolge. „Das ist gut zu sehen, Frau Nuland. Wir sind immer auf der Seite des Guten und der Gerechtigkeit. Und auf der Seite derjenigen, die für die Souveränität und für die Rechte ihres Volkes kämpfen. Rufen Sie jederzeit an.“

Die Unterstaatssekretärin der Biden-Regierung kam am Montag im Niger mit dem neuen Stabschef der Streitkräfte, Moussa Salao Barmou, und drei weiteren Mitgliedern der Militärjunta zusammen. Nuland beschrieb das Gespräch als „sehr offen und bisweilen ziemlich schwierig“. Ihre Bitte, den entmachteten und festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu treffen, sei abgelehnt worden, so Nuland. Eigenen Angaben zufolge habe man aber mit ihm telefonieren können. Auch den selbsternannten neuen Machthaber, General Abdourahamane Tiani, habe sie nicht sehen können.

Prigoschins Spott blieb derweil nicht unbeantwortet. Nuland erklärte in einer Konferenz am Montag, dass sie einige Prahlereien Prigoschins mitbekommen habe. Weiter sagte sie, dass Menschen, die Wagner hereinlassen, das Risiko für die eigene Souveränität sehr gut verstehen würden – wohl auch die Militärjunta in Niger.

Moskau: Besuch erinnert an Reise nach Kiew während der Euromaidan-Proteste

Das russische Außenministerium hat sich kritisch zu Nulands Besuch geäußert und ihn mit ihrer Reise nach Kiew im Dezember 2013 während der Massenproteste verglichen. „Victoria Nuland dachte, dass es in Niger genauso funktionieren würde wie in der Ukraine: Es würde ausreichen, eine Zellophantüte voller Kekse mitzubringen und alle zum Narren zu halten“, schrieb die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf ihrem Telegram-Kanal. „Aber so eine Bananenrepublik, wie die von Kiew, ist nirgendwo anders zu finden.“



Nuland sagte, sie habe der neuen Militärjunta die Konsequenzen für die Beziehungen mit den USA deutlich gemacht, sollte der Niger Bazoum nicht wieder einsetzen oder dem Weg des Nachbarlands Mali folgen und Söldner der russischen Wagner-Gruppe hinzuziehen. Die Militärs seien sich der „Risiken“ eines Bündnisses mit Russland bewusst. (mit AFP, dpa)