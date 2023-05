„Stopp die Plastikflut“: Greenpeace demonstriert vor Kanzleramt in Berlin

Die Umweltorganisation Greenpeace hat am Sonntag mit einer Aktion vor dem Kanzleramt in Berlin für ein starkes UN-Abkommen im Kampf gegen Meeresmüll geworben. An Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) richtete sie die Forderung: „Stopp die Plastikflut - Für ein starkes UN-Plastikabkommen!“ Die nach Veranstalterangaben mehr als 400 Teilnehmer stellten symbolisch ein Meer aus Menschen dar und hielten eine überdimensionierte Flasche in die Höhe, die mit Plastikmüll gefüllt war.

„Flaschenpost an Steffi Lemke“ stand auf der Plastikflasche. Anlass für die Aktion war den Angaben zufolge die zweite UN-Verhandlungsrunde für ein UN-Plastikabkommen Ende Mai in Paris. Die Aktivistinnen und Aktivisten forderten von Lemke, sich für ein starkes globales Abkommen einzusetzen. „Ein verbindliches UN-Plastikabkommen ist unsere historische Chance im Kampf gegen die Plastikflut“, sagte Greenpeace-Expertin Viola Wohlgemuth.

Greenpeace: Nur neun Prozent des Plastikmülls wird wiederverwertet

Das Abkommen müsse dafür sorgen, die Herstellung von Plastik aus Öl und Gas drastisch zu verringern. Dafür sei ein verbindliches Reduktionsziel notwendig.

Greenpeace verweist darauf, dass die Produktion von Plastik enorme Mengen endlicher Ressourcen verbrauche und zunehmend die Welt verschmutze. Jährlich würden nach Angaben der Vereinten Nationen weltweit 400 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert, davon würden nur neun Prozent wiederverwertet.

„Das Märchen vom sauberen Recycling als Lösung der Plastikkrise ist ausgeträumt, wir dürfen die falschen Versprechen der Petrochemie nicht länger glauben“, erklärte Greenpeace. „Die Realität fordert flächendeckende Mehrweg-Angebote.“