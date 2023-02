Storch Kurtchen Rotschnabel als Winterflüchter zurück Ein alter Bekannter ist als Vorbote des Frühlings wieder zurück: Storch Kurtchen Rotschnabel wurde nach Angaben der Naturfreunde Deutschlands am Sonntag an s... dpa

Bad Freienwalde -Ein alter Bekannter ist als Vorbote des Frühlings wieder zurück: Storch Kurtchen Rotschnabel wurde nach Angaben der Naturfreunde Deutschlands am Sonntag an seinem Stammplatz in Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) gesichtet. Allzu oft sei er gerade nicht im Nest, weil er nach einer kurzen Erholungsrast bereits zur Futtersuche ins nahe Oderbruch fliege, wie es von der Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland am Montag weiter hieß. Anschließend baue er am Nest, denn für eine Partnerin müsse alles vorbereitet sein, haben die Naturschützer über Jahre beobachtet.