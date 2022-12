„Letzte Generation“ will TV-Gottesdienst stören – ARD trickst Aktivisten aus Klima-Aktivisten wollten am Heiligabend eine Livesendung unterbrechen. Doch Polizei und Sender waren vorbereitet - die Protestler kamen zu spät. dpa

Ein Aktivist der Gruppe „Letzte Generation“ blockiert eine Kreuzung. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Stuttgart -Pläne von Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören, sind nach Angaben der Polizei durchkreuzt worden. Da es Hinweise auf die geplante Aktion an Heiligabend in der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen gab, wurde der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.