Strafe: Keine Union-Fans bei Europa-League-Spiel in Belgien Beim Spiel gegen Malmö war auf der Tribüne Pyrotechnik gezündet worden. Zur Partie gegen Royale Union Saint-Gilloise darf Union nun keine eigenen Fans mitbringen. dpa

Fans des 1. FC Union brennen Feuerwerk ab. dpa/Matthias Koch/Archivbild

Berlin -Der 1. FC Union Berlin muss bei seinem letzten und möglicherweise entscheidenden Auswärtsspiel in der Europa-League-Vorrunde ohne eigene Fans im Stadion auskommen. Als Strafe für das Fehlverhalten von Teilen seines Anhangs bei der Partie in Malmö darf der Club keine Tickets für das Spiel bei Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) am 3. November verkaufen, wie die UEFA am Freitagabend mitteilte. Zudem muss Union insgesamt 40.000 Euro Strafe zahlen und sich innerhalb von 30 Tagen mit Malmö FF in Verbindung setzen, um die von den Anhängern verursachten Schäden an Sitzplätzen zu begleichen. Union akzeptiere die Entscheidung der UEFA, teilte der Club am Abend mit.