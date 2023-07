An der Playa de Albercuix auf Mallorca ist der sommerliche Badespaß vorbei. Bei Messungen zur Wasserqualität haben die örtlichen Behörden bereits in der vergangenen Woche erhöhte Werte von E.-Coli-Bakterien festgestellt. Am Freitag wurde dann am Albercuix-Strand die rote Flagge gehisst. Der bei Touristen beliebte Strand ist seither gesperrt. Denn eine Infektion mit den Fäkalbakterien kann für Menschen gefährlich werden.

Grund für die hohe Belastung mit E.-Coli-Bakterien könnten Lecks an Abwasserleitungen sein, wie aus einem Bericht der Mallorca Magazins hervorgeht. Die Behörden suchen derzeit mit Hochdruck nach undichten Stellen, durch welche die Exkremente ins Mittelmeer gelangt sein könnten. Wegen des veralteten und teilweise beschädigten Kanalisationssystems kommt es immer wieder zu kontaminiertem Meer rund um die Insel.

Vorausgegangen waren der Sperrung Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich über den Gestank beklagt hätten. Der Strand und das Meer im Norden der Insel sollen erst wieder freigegeben werden, wenn die Wasserqualität sich deutlich verbessert hat.