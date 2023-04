„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown verlobt sich mit Jon Bon Jovis Sohn

Die Schauspielerin Millie Bobby Brown hat sich mit dem Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, verlobt. Das gab die 19-Jährige am Dienstag auf ihrem Instagram-Account bekannt. „Ich liebe dich jetzt seit drei Sommern, Liebling, ich will sie alle“, schreibt Brown unter dem Post, ein Zitat aus einem Taylor Swift-Song. Das Bild zeigt sie gemeinsam mit ihrem Verlobten. An ihrem Finger prangt ein Ring.

Die 19-jährige Schauspielerin aus Großbritannien (bekannt als Eleven aus „Stranger Things“ und aus dem Netflix-Film „Enola Holmes“) und der 20-jährige Sohn von Jon Bon Jovi sind seit 2021 ein Paar. Ihre Beziehung machten sie auch damals Beziehung über Instagram bekannt. Sie lernten sich nach Angaben von Brown auch über die Foto-Plattform kennen, bis sie schließlich ein Paar wurden. Seither posten beide etliche Pärchen-Bilder, die sie schwer verliebt zeigen.

Auch Bongiovi teilt auf seinem Profil ein Bild von der Verlobung – betitelt mit den Worten: „Für immer“, gefolgt von einem Herz-Emoji.

Reaktionen auf Verlobung gemischt: Viele finden Millie und Jake zu jung

Gratuliert wurde dem Paar unter anderem von „Stranger Things“-Schauspieler Noah Schnapp, der seiner besten Freundin in einer Instagram-Story „Alles Gute“ wünschte. Die meisten Fans schließen sich dem Glückwunsch an.

Doch von den Followerinnen und Followern kommen auch kritische Kommentare. Millie und Jake seien mit 19 und 20 Jahren noch zu jung für eine Heirat, finden viele. „Glückwunsch, aber wir wissen doch alle, dass das nicht hält“, schreibt ein Nutzer etwa. In den USA sind die frisch Verlobten noch nicht einmal volljährig.