Straßensperrungen zum City-Lauf S25 in Berlin: Das ist die Strecke

In Berlin wird am Sonntag wieder gelaufen.

In Berlin wird am Sonntag wieder gelaufen. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Wegen des City-Laufs S25 sind am Sonntag mehrere Straßen in Berlin gesperrt. Los geht es am Olympiastadion ab 9.30 Uhr. Gelaufen wird vornehmlich durch den Westen der Innenstadt. Entlang der Strecke kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen, Halteverboten und Einschränkungen im Verkehr. Die Straßensperrungen dauern bis 14 Uhr.

S25 City-Lauf in Berlin: Die Strecke des 25-Kilometer-Laufs

Der 25-Kilometer-Lauf startet vor dem Olympiastadion, es geht zum Theodor-Heuss-Platz, über die Bismarckstraße bis zum Ernst-Reuter-Platz, über die Straße des 17. Juni und die Siegessäule durch das Brandenburger Tor. Über Glinkastraße und Französische Straße verläuft die Laufstrecke am Gendarmenmarkt vorbei, über Markgrafenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Platz, Ben-Gurion-Straße, Wittenbergplatz, Kurfürstendamm, Olivaer Platz, Leibnizstraße, Kantstraße und Masurenallee und Reichsstraße. Über die Olympische Straße geht es zurück zum Ziel Olympiastadion.

Wegen der Sperrung des Kaiserdamms ist die Strecke des Citylaufs S 25 übrigens dieses Mal 25,4 Kilometer lang. Unter den mehr als 8000 Aktiven sind in diesem Jahr auch erstmals 600 Kinder.

Strecke des 10-Kilometer-Laufs

Der 10-Kilometer-Lauf startet ebenfalls am Olympiastadion, es geht über Olympische Straße und Reichsstraße bis zum Theodor-Heuss-Platz, über Bismarckstraße bis zum Sophie-Charlotte-Platz, über Windscheidstraße, Kantstraße und Masurenallee, dann zurück über den Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion.

Strecke des 5-Kilometer-Laufs

Die 5-Kilometer-Strecke startet im Olympiastadion, verläuft dann über den Olympiapark und über das Maifeld bis wieder ins Olympiastadion.