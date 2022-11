Straßenbahn fährt auf Bus auf: mehrere Leichtverletzte Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus in Berlin-Hohenschönhausen sind sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer und der 38-jährige Tram-Fahrer leicht v... dpa

Berlin -Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus in Berlin-Hohenschönhausen sind sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer und der 38-jährige Tram-Fahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle Verletzten nach dem Unfall am Freitagmorgen vorsorglich in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden, wie die Polizei mitteilte. Schwer verletzt wurde niemand.