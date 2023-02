Friedrichshain: Radfahrer von Tram erfasst und schwer verletzt

Eine Tram in Berlin.

Eine Tram in Berlin. Sabine Gudath

Ein 29-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall mit einer Tram schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Radler gegen 20.30 Uhr in Berlin-Friedrichshain die Boxhagener Straße in Richtung Warschauer Straße auf dem Fahrradweg befahren haben.

Hinter dem Mann befand sich den Angaben der Polizei zufolge eine Tram der Linie 21, die in gleicher Richtung fuhr. Beim Abbiegen in die Gabriel-Max-Straße beachtete der 29-Jährige offenbar den nachfolgenden Verkehr nicht und wurde von der Tram erfasst. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu.

Die Boxhagener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 23.30 Uhr zwischen Mainzer Straße und Niederbarnimstraße gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.