Wie die Aktivisten mitteilen, blockieren Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen am Freitag den Berliner Verkehr.

Straßenblockade in Berlin: Letzte Generation klebt auf der Invalidenstraße

10.02.2023, Berlin: Aktivisten von Fridays for Future laufen auf einer Demo unter dem Motto "#BerlinWillKlima" durch Berlin-Mitte. Die Aktivisten fordern angesichts der Wahl des Berliner Abgeordnetenhaus ein klimaneutrales Berlin bis 2030. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

10.02.2023, Berlin: Aktivisten von Fridays for Future laufen auf einer Demo unter dem Motto "#BerlinWillKlima" durch Berlin-Mitte. Die Aktivisten fordern angesichts der Wahl des Berliner Abgeordnetenhaus ein klimaneutrales Berlin bis 2030. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Letzte Generation

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren am Freitag erneut den Verkehr in Berlin. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben sich diesmal auf der Invalidenstraße festgeklebt. Wie die Gruppe mitteilt, seien die beteiligten Aktivisten Menschen aus dem Gesundheitswesen.

Sie wollen demnach mit der Protestaktion auf die katastrophalen gesundheitlichen Folgen der Klimakatastrophe hinweisen. Dazu sitzen sie in Dienstkleidung auf der Fahrbahn und haben sich zum Teil mit Sekundenkleber darauf festgeklebt. Auf zwei Transparenten prangen die Worte: „Wir sind eure Rettungsgasse” und „Unser Job ist Leben retten”.

An der Blockade beteiligt ist auch die 25-jährige Ida. Sie sagt: „Ich studiere Medizin, weil ich Menschen dabei helfen will, gesund zu werden und zu bleiben. Die Regierung erschwert diese Aufgabe durch das Befeuern der Klimakatastrophe massiv, macht sie beinahe unmöglich. Ihre aktuelle Politik wird Millionen Leben kosten. Mit diesem Wissen kann ich nicht weiter ruhig im Hörsaal sitzen.”

Das fordern die Klimaaktivisten der Letzten Generation

Bundesweit habe es seit Montag 38 Blockaden gegeben, so die Aktivisten. Am Freitag finden neben Berlin unter anderem in Dresden Protestaktionen statt. Die Klimaaktivisten fordern als schnelle Maßnahmen gegen den Klimawandel ein Essen-Retten-Gesetz, ein Tempolimit auf Autobahnen und die Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets.

Gefordert wird zudem die Bildung eines Gesellschaftsrates zu Klimaschutzmaßnahmen, in den Menschen gewählt und gelost werden und der neben dem Parlament für bessere politische Repräsentanz sorgen soll.