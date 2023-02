Straßenblockade: Letzte Generation unterbricht Verkehr im Berliner Westen

Klimaaktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen erneut den Berliner Berufsverkehr unterbrochen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter bekannt gab, war wegen einer Protestaktion auf der A100 die Ausfahrt am Jakob-Kaiser-Platz für mehr als eine halbe Stunde gesperrt.

Mittlerweile ist die Ausfahrt wieder frei, der Protest wurde beendet.

Klimaaktivisten sind mit der Klima-Politik von Deutschland unzufrieden

Die Aktivisten posteten ein Video einer Blockade am Montag in Berlin auf Twitter. Dazu schreiben die Klimaaktivisten: „Jede Regierung, egal ob schwarz, rot, grün, oder welche Partei auch immer regiert, steht in der Pflicht, dem Grundgesetz nachzukommen. Dieser Verantwortung kann sich in Dtl. niemand entziehen. Die Ampel probiert's dennoch. Wir lassen das nicht zu - in #Berlin und nirgendwo!“

Weiter teilten die Aktivisten mit, dass die Blockade in Berlin auch von den sogenannten „Omas gegen Rechts“ unterstützt wird. Dabei handelt es sich um eine Initiative von Seniorinnen, die offen gegen rechte Gesinnungen protestieren.

Letzte Generation in Berlin: So viele Anzeigen hagelte es für die Aktivisten

Gegen die Blockierer gab es in Berlin bis Januar 2700 Anzeigen, 770 Verdächtige waren der Polizei bekannt. Die Gruppe selbst nannte die Zahl von 1250 Straßenblockaden in ganz Deutschland. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind bislang 1314 Fälle (Stand 2. Februar) gelandet, wie Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses sagte. In der Regel gehe es um Nötigung.