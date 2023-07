WWF lässt Friedrichstraße sperren

Die Umweltorganisation WWF protestiert am nächsten Mittwoch auf der Friedrichstraße. Zwei Tage lang wird ein Abschnitt gesperrt.

Um auf die steigende Lebensmittelverschwendung in Deutschland aufmerksam zu machen, veranstaltet die Umweltorganisation WWF am kommenden Mittwoch ein großes Protestevent auf der Berliner Friedrichstraße. Da die Veranstaltung inklusive großer Bühne und Ständen direkt auf der Friedrichstraße stattfindet, wird es bereits im Vorfeld zu größeren Verkehrseinschränkungen und -umleitungen kommen.

Ab dem 11. Juli um ca. 8 Uhr werde der Straßenabschnitt zwischen Jägerstraße und Kronenstraße gesperrt, hieß es in einer Mitteilung an die Bewohner. Am 13. Juli soll die Straße spätestens ab 14 Uhr wieder frei befahrbar sein.

Der WWF setzt sich weltweit für Tierrechte und Umweltschutz ein. Kommenden Mittwoch rufen die Aktivisten zum Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung auf. Geplant sind Vorträge und Diskussionen sowie Kochworkshops. Eröffnet wird die Veranstaltung unter anderem von Grünen-Politikerin Renate Künast.

„Wir wollen uns alle inspirieren, wirklich alles aus unseren Lebensmitteln herauszuholen und mit Ressourcen schonend umzugehen“, erklärten die Veranstalter vorab. Höhepunkt des ganztägigen Events soll ein Drei-Gänge-Überraschungmenü aus geretteten Lebensmitteln sein, an dem jeder kostenlos teilnehmen kann.