Mehr Tote und Verletzte: Verkehr fordert laut Bundesamt mehr Opfer

Autos, LKW und Lieferfahrzeuge fahren auf dem Kaiserdamm in der Hauptstadt stadteinwärts. Michael Kappeler/dpa

Im Januar sind in Deutschland mehr Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilten, lag die Zahl der Getöteten im Januar 2023 bei 158. Das waren elf Tote mehr als im Januar 2022. Die Zahl lag damit aber noch deutlich unter dem Niveau des letzten Vergleichsmonats vor Beginn der Coronapandemie, dem Januar 2020. Damals waren 205 Menschen im Verkehr gestorben.

Auch die Zahl der Verletzten stieg im Jahresvergleich. Laut Bundesamt wurden bei fast 191.000 polizeilich erfassten Unfällen in diesem Januar bundesweit knapp 23.000 Menschen verletzt. Das waren etwa 1800 mehr als im Januar des Vorjahres 2022. Die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle stieg dabei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14.100 oder etwa acht Prozent.