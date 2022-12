Berlin: Streamingdienst Paramount+ feiert Start in Deutschland Der Streaminganbieter will Amazon Prime und Netflix Konkurrenz machen. Am Mittwochabend wurden in Berlin schon mal einige Eigenproduktionen gezeigt. dpa

Der Schauspieler Roman Knizka kommt zum Paramount+ Launch Event. dpa/Jörg Carstensen

Berlin -Mit einem blauen Teppich und prominenten Gästen hat der neue Streaminganbieter Paramount+ in Berlin seinen Start in Deutschland gefeiert. In sechs Kinosälen wurden am Mittwochabend Eigenproduktionen gezeigt, wie die deutsch-schweizerische Serie „Der Scheich“ von Regisseur Dani Levy (65, „Alles auf Zucker“).