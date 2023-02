Streifenwagen stößt mit Wohnmobil zusammen: Drei Verletzte Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem gestohlenen Wohnmobil an der Autobahn A 114 sind der Fahrer des Wohnmobils sowie zwei Beamte ver... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Berlin -Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem gestohlenen Wohnmobil an der Autobahn A 114 sind der Fahrer des Wohnmobils sowie zwei Beamte verletzt worden. Die Polizisten wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde festgenommen.