Chaostage für Passagiere: Webseiten mehrerer deutscher Flughäfen nicht erreichbar

Warnstreiks an Flughäfen – das Wichtigste in Kürze Für Freitag sind Warnstreiks an sieben Flughäfen in Deutschland angekündigt: München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Sie sollen am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden.

an sieben Flughäfen in Deutschland angekündigt: München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Sie sollen am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Flugreisende müssen sich auf massive Behinderungen einstellen: Es kommt zu Verspätungen, Ausfällen und dem teilweisen Erliegen des Luftverkehrs. Tausende Flugabsagen werden erwartet.

und dem teilweisen Erliegen des Luftverkehrs. Tausende werden erwartet. Der Airport Frankfurt stellt Freitag alle regulären Passagierflüge ein. Auch München , Hamburg und Stuttgart kündigten dies an. Ausgenommen sind Notflüge sowie Sonderflüge.

stellt Freitag alle regulären Passagierflüge ein. Auch , und kündigten dies an. Ausgenommen sind Notflüge sowie Sonderflüge. Lufthansa teilt mit, dass am Streiktag voraussichtlich „ein Großteil“ ihrer Flüge von Streikauswirkungen betroffen sein werde.

Donnerstag, 16. Februar

Hackerangriff? Mehrere Internetseiten von deutschen Flughäfen nicht nutzbar

Die Internetauftritte verschiedener deutscher Flughäfen waren am Donnerstag gestört. So vermutete der Flughafen Nürnberg, dass es sich um einen Hackerangriff handelt, bei dem die Seite so viele Anfragen bekommt, dass sie zusammenbricht. In Nordrhein-Westfalen waren Düsseldorf und Dortmund zeitweise betroffen. Die Fehlersuche lief dort noch. Die Website des Flughafens Erfurt-Weimar wurde abgeschaltet. Der Internetanbieter prüfe, ob es sich um einen Hackerangriff handele, sagte ein Sprecher. Auswirkungen auf den Luftverkehr insgesamt waren zunächst nicht bekannt.

Frankfurter Flughafen: Geregelter Betrieb nach Lufthansa-Chaos

Nach dem Lufthansa-Flugchaos durch eine Panne bei Bauarbeiten ist der Betrieb am Frankfurter Flughafen am Donnerstag normal angelaufen. Es herrsche geregelter Betrieb, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstagmorgen. Geringfügige Verspätungen gebe es nur wegen Nebels.

Die Lufthansa-Probleme waren laut dem Unternehmen am Mittwoch durch Arbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt. Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Frankfurter Flughafen am Mittwoch war für rund drei Stunden gesperrt und am frühen Nachmittag für Landungen wieder freigegeben worden.

Berlinale-Chefin: Auswirkungen des Flughafenwarnstreiks noch unklar

Dass am Freitag mehrere deutsche Flughäfen bestreikt werden sollen, stellt womöglich auch die Festivalleitung der Berlinale vor Herausforderungen. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg hatten angekündigt, an dem Tag den regulären Passagierbetrieb einzustellen. Zudem gab es am Mittwoch Computerprobleme bei der Lufthansa. Auf die Frage, welche Auswirkungen das für die Gästeliste habe, sagte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek am Donnerstagmorgen im rbb-Inforadio: „Das kann ich natürlich noch nicht genau einschätzen.“

Ihre Gästeabteilung werde wie wild daran arbeiten, dass andere Lösungen gefunden würden, sagte Rissenbeek. Vielleicht müssten Gäste auf andere Flughäfen ausweichen und dann müsse man mit Zugverbindungen denken. „Das ist eine große Herausforderung, das will ich jetzt nicht verschweigen.“ Aber die Gäste, die Freitag gebraucht würden, seien schon da? „Ja, die sind schon da.“

BER: Warnstreik am Freitag könnte 28 Abflüge betreffen

Der Warnstreik könnte indirekt auch Folgen für den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) haben. Von insgesamt 220 Starts könnten 28 Abflüge nach Frankfurt, München und Stuttgart von möglichen Streichungen betroffen sein, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Mittwoch. Passagiere sollten sich vorab über ihre Flüge informieren.

Flughafenverband: Mehr als 295.000 Flugreisende von Warnstreiks betroffen

Der Flughafenverband ADV rechnet angesichts des Warnstreiks mit 2340 Ausfällen im innerdeutschen und internationalen Flugverkehr. „Dass unter dem Konflikt am Freitag über 295.000 Flugreisende zu leiden haben, ist nicht zumutbar. Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden und nicht auf dem Rücken der Passagiere“, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des ADV, Die Passagiere würden zum Spielball der Verdi-Streiktaktik.

Allein in Frankfurt waren für Freitag 1005 Flugbewegungen geplant gewesen, teilte eine Sprecherin des Betreibers Fraport mit. Es seien 137.000 Passagiere betroffen. In Stuttgart sind laut Flughafen 162 Flüge und rund 20.000 Passagiere vom Warnstreik betroffen. Der Flughafen München sprach von mehr als 700 betroffenen Starts und Landungen, in Hamburg trifft es einer Flughafensprecherin zufolge rund 32.000 Passagiere.

Lufthansa: Mehr als 1000 Flüge werden am Freitag gestrichen

Lufthansa streicht Stand Mittwochabend rund 1200 Flüge an den Flughäfen Frankfurt und München, wie ein Lufthansa-Sprecher sagte. Die Zahl werde sich noch erhöhen, da nicht nur diese beiden Airports von dem Warnstreik betroffen sind. Kunden würden informiert.

Auch Umsteigeverkehr in Frankfurt vom Warnstreik betroffen

Nach Angaben des Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wird auch der Umsteigeverkehr vom Warnstreik betroffen sein und kann nicht abgewickelt werden. Passagiere würden vor diesem Hintergrund „dringend“ gebeten, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen.

Warnstreiks an Flughäfen: Das fordern Verdi und dbb

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.